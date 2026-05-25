A Jazzy nigth al Miles | sul palco Giorgio Rosciglione & Bino Cangemi quartet

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul palco del Miles, “A Jazzy Night” ha visto esibirsi il quartetto di Giorgio Rosciglione e Bino Cangemi. Rosciglione, contrabbassista di lunga esperienza nel jazz italiano, ha condiviso il palco con Cangemi, anche lui contrabbassista e chitarrista. La serata ha celebrato il jazz d’autore, con un incontro tra due artisti che collaborano da anni e condividono una stretta amicizia. La performance si è concentrata sull’improvvisazione e sulle composizioni di entrambi, in un’atmosfera intima e musicale.

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Una serata speciale dedicata al grande jazz d’autore e all’incontro artistico tra due musicisti legati da profonda stima, amicizia e lunga collaborazione: il maestro del contrabbasso jazz italiano Giorgio Rosciglione e il contrabbassista e chitarrista Bino Cangemi.Come ormai consuetudine al Miles. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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