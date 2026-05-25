A Jazzy nigth al Miles | sul palco Giorgio Rosciglione & Bino Cangemi quartet

Notizia in breve

Sul palco del Miles, “A Jazzy Night” ha visto esibirsi il quartetto di Giorgio Rosciglione e Bino Cangemi. Rosciglione, contrabbassista di lunga esperienza nel jazz italiano, ha condiviso il palco con Cangemi, anche lui contrabbassista e chitarrista. La serata ha celebrato il jazz d’autore, con un incontro tra due artisti che collaborano da anni e condividono una stretta amicizia. La performance si è concentrata sull’improvvisazione e sulle composizioni di entrambi, in un’atmosfera intima e musicale.