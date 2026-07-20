Oggi si celebra il 161° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto. In occasione di questa ricorrenza, il premier ha pubblicato un messaggio sui social, esprimendo apprezzamento per il ruolo del corpo e il significato del mare. La giornata è stata segnata da iniziative ufficiali per ricordare la storia e le funzioni dell’ente, che si occupa di tutela della sicurezza e della navigazione.

Oggi, martedì 20 luglio, è l'anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto. 161 anni dalla fondazione, per la precisione. Una giornata su cui ha voluto dire la sua anche Giorgia Meloni, il premier, con un messaggio carico di stima pubblicato sui suoi profili social. Un messaggio con cui la leader di FdI lancia anche un chiaro messaggio contro l'immigrazione clandestina e le politiche dei porti spalancati. "Il mare rappresenta molto più di un confine che delinea la geografia della nostra Nazione. È parte integrante della nostra storia, cultura, identità. È risorsa strategica di sviluppo e di opportunità", premette Meloni, andando dritta al punto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, 161° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto: "Cosa rappresenta il mare"

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