La Guardia Costiera compie 161 anni. Le istituzioni hanno espresso riconoscimento e auguri alle donne e agli uomini del Corpo. La cerimonia ufficiale ha visto interventi di rappresentanti pubblici, che hanno sottolineato il ruolo del servizio nelle attività di tutela marittima e costiera. Non sono state annunciate modifiche o iniziative specifiche in occasione del compleanno. La celebrazione si è svolta con messaggi di ringraziamento e riconoscimento pubblico per il lavoro svolto dal personale.

Istituzioni unite all’unisono negli auguri alla Guardia Costiera, che oggi celebra i suoi 161 anni dalla fondazione. Il primo a intervenire è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, che in una nota ha scritto: “161 anni fa nasceva in Italia quello che oggi chiamiamo il Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. In questo importante compleanno, desidero rivolgere un pensiero di profonda stima e riconoscenza alle donne e agli uomini in servizio. La loro costante opera, a tutela dei nostri mari, rappresenta un pilastro insostituibile di sicurezza e legalità, testimoniando ogni giorno un impegno intessuto di audacia e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Guardia Costiera festeggia 161 anni: il ringraziamento unanime delle Istituzioni a donne e uomini del Corpo

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La Capitaneria di Porto di Ravenna festeggia 161 anni

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