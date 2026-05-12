USIM plaude all’ operazione del NSI del Corpo delle Capitanerie di Porto a Molfetta in difesa dell’ ambiente
Il sindacato militare USIM ha espresso soddisfazione per l’intervento del Nucleo Speciale di Intervento delle Capitanerie di Porto a Molfetta. L’operazione ha riguardato attività di controllo e tutela ambientale nelle acque della zona. La squadra ha svolto verifiche e interventi finalizzati alla salvaguardia del mare e delle risorse naturali, portando a termine le proprie attività senza che siano stati riportati incidenti o problemi.
Il sindacato militare USIM ha espresso il proprio plauso per l’operazione condotta dal Nucleo Speciale di Intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani su un presunto disastro ambientale colposo e sulla contaminazione della falda acquifera nel territorio di Molfetta. Secondo quanto reso noto, le indagini avrebbero portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 72 soggetti tra rappresentanti di aziende e strutture pubbliche. Al centro dell’inchiesta vi sarebbero ipotesi di reati legati allo scarico illecito di reflui industriali e all’alterazione delle acque sotterranee, con possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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