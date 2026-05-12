USIM plaude all’ operazione del NSI del Corpo delle Capitanerie di Porto a Molfetta in difesa dell’ ambiente

Il sindacato militare USIM ha espresso soddisfazione per l’intervento del Nucleo Speciale di Intervento delle Capitanerie di Porto a Molfetta. L’operazione ha riguardato attività di controllo e tutela ambientale nelle acque della zona. La squadra ha svolto verifiche e interventi finalizzati alla salvaguardia del mare e delle risorse naturali, portando a termine le proprie attività senza che siano stati riportati incidenti o problemi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui