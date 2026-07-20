Un uomo di 35 anni di origine rumena è stato fermato dai carabinieri mentre cercava di entrare in casa dell’ex moglie, dopo aver preso a calci la porta. La donna è stata messa in sicurezza dai militari. L’uomo era già sotto osservazione dalla Questura di Taranto e aveva ricevuto un ammonimento da parte del questore.

Un 35enne di origine rumena era già sotto osservazione da parte della Questura di Taranto e aveva ricevuto un «ammonimento» da parte del questore. Nei giorni scorsi ha continuato nei suoi comportamenti violenti nei confronti della convivente, di 52 anni, tentando di entrare nell’appartamento in cui la donna vive a Ginosa, in provincia di Taranto, prendendo a calci e pugni la porta per sfondarla. La donna ha cominciato a chiedere aiuto, ha lanciato l’allarme prima che il 36enne riuscisse a entrare in casa e, poco dopo, una pattuglia di carabinieri della compagnia locale ha raggiunto l’abitazione. I militari hanno appurato che l'uomo aveva minacciato di morte la donna, che ha anche riferito di essere stata aggredita nelle ore precedenti e di aver già subito analoghi episodi di violenza. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Ginosa, prende a calci la porta e cerca di entrare in casa dell'ex moglie: la donna salvata dai carabinieri

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