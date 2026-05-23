Porta la figlia della compagna in una zona isolata poi gli abusi in macchina | salvata dai carabinieri

Un uomo ha portato la figlia della compagna in un’area isolata, dove ha commesso abusi sessuali su di lei, ancora minorenne. Dopo averla condotta in auto in un luogo deserto, ha iniziato a molestare la ragazza. I carabinieri sono intervenuti e l’hanno salvata. La ragazza è stata ascoltata dagli inquirenti, mentre l’uomo è stato arrestato.

Sale in auto con la figlia della compagna, guida fino a una zona isolata e poi scatta l'orrore: inizia ad abusare sessualmente di lei, ancora minorenne. A salvare la ragazzina appena quattordicenne sono stati i carabinieri di Messina, che sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo.Ragazzina. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Transmigrated as a villainess She tames 4 gods with her acting to break the script!

Sullo stesso argomento

Picchia la compagna davanti alla figlia di 2 anni, poi cade dalle scale per fuggire dai carabinieriL'uomo è stato arrestato dai carabinieri, questa mattina, a Roccamonfina, nella provincia di Caserta.

Leggi anche: Botte alla compagna davanti alla figlia piccola: 26enne arrestato dai carabinieri

figlia d’arte dell’ex coppia, Bellucci e Cassel, porta con sé l’allure della diva italiana di cui ricalca i colori. Su sabot di GiuseppeZanotti il pendant nero spezzato a minidress della bionda regina degli scacchi, AnyaTaylorJoy.. la nuvola di chiffon rosa della mo x.com

Ilary Blasi porta la famiglia in studio: da nonna Marcella a figlia Ilary e sorella Melory| E il web esplodeIlary Blasi porta la famiglia in studio: da nonna Marcella a figlia Ilary e sorella Melory e il web esplode: È una queen assoluta Ilary Blasi spiazza al Gf Vip: tutta la famiglia dalla nonna ... ilsussidiario.net

La figlia porta i genitori in tribunale: Dovete pagarmi il collegeLA STORIA/ Spendete i soldi per voi, dovete pagarmi il college. Rachel Canning, 18 anni, ha deciso di fare causa ai suoi genitori e li ha trascinati in tribunale. Un caso che può creare un clamoroso ... affaritaliani.it