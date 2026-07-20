Roma, 20 lug. (askanews) - Il festival di Giffoni ha accolto Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato, che insieme alla regista Paola Randi ha presentato "Se domani non torno", il film che ripercorre l'intera vicenda e che sarà nei cinema il 5 novembre. Nel cast ci sono Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi. Il film, ispirato al libro "Cara Giulia" scritto dal padre della ragazza, racconta una famiglia come tante in una provincia del nord est: un padre con tre figli che trova la forza di trasformare un dolore inimmaginabile in un grido collettivo d'impegno per il cambiamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Gino Cecchettin: Se domani non torno è storia di una ragazza libera

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Gino Cecchettin racconta ‘Se domani non torno’: “Celebra tutta la vita di Giulia”Gino Cecchettin ha presentato al Giffoni Film Festival il suo film intitolato ‘Se domani non torno’, dedicato alla vita di Giulia.

Temi più discussi: Gino Cecchettin a Giffoni: Giulia non è solo l’ultima mezz’ora ma 22 anni da donna libera; Gino Cecchettin: Giulia non è solo la sua ultima mezz'ora, ma 22 anni di una donna libera; Se domani non torno, tutto quello che c'è da sapere sul film sul femminicidio di Giulia Cecchettin; Gino Cecchettin e il film su sua figlia: La storia di Giulia può salvare altre vite. L'amore vero è libertà.

Gino Cecchettin: Giulia non è solo la sua ultima mezz'ora, ma 22 anni di una donna libera. Le parole pronunciate al Giffoni Film Festival nel corso della presentazione di Se domani non torno, tratto dal libro Cara Giulia. rainews.it/tgr/veneto/vid…. x.com

Se domani non torno, il femminicidio di Giulia Cecchettin diventa un film: quando esce e tutto quello che c'è da sapereSe domani non torno, il film su Giulia Cecchettin: ecco tutto quello che c'è da sapere su trama, cast e data di uscita al cinema. alfemminile.com

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