Gino Cecchettin ha presentato al Giffoni Film Festival il suo film intitolato ‘Se domani non torno’, dedicato alla vita di Giulia. Durante l’evento, ha spiegato che il film rappresenta un modo per rendere omaggio alle azioni e alle esperienze di Giulia. La pellicola ripercorre momenti significativi della sua esistenza, con l’obiettivo di celebrare il suo percorso. L’opera è stata mostrata davanti a un pubblico di giovani, con l’intento di condividere una storia di vita.

“È forse il modo migliore per poter riconoscere quanto ha fatto”. Così Gino Cecchettin alla presentazione del film al Giffoni Film Festival parla di “Se domani non torno”, inspirato al suo libro “Cara Giulia” È da poco uscito il trailer del film “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi,che racconta la storia di Giulia Cecchettined è tratto dal libro “Cara Giulia”, scritto da Gino Cecchettin dopo il femminicidio della figlia avvenuto nel novembre del 2023. In occasione della presentazione in anteprima del film al Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin ha voluto raccontare perché “come famiglia abbiamo scelto di fare questo film”. Il... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Cecchettin racconta ‘Se domani non torno’: “Celebra tutta la vita di Giulia”

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«Se domani non torno», pubblicato il trailer del film su Giulia Cecchettin

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