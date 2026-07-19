Presentato Se domani non torno il film sulla storia di Giulia Cecchettin Il padre Gino | È una responsabilità civile

Al Giffoni Film Festival è stato presentato "Se domani non torno", il film sulla storia di Giulia Cecchettin, scomparsa a 22 anni per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. A parlarne è il padre Gino che sostiene l'importanza di far arrivare un messaggio a tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il caso Giulia Cecchettin diventa il film 'Se domani non torno', il padre al Giffoni: "Potrà salvare vite"Il caso di femminicidio di Giulia Cecchettin è stato trasformato in un film intitolato 'Se domani non torno'.

Temi più discussi: Se domani non torno, tutto quello che c'è da sapere sul film sul femminicidio di Giulia Cecchettin; Il caso Giulia Cecchettin diventa il film 'Se domani non torno', il padre al Giffoni: Potrà salvare vite; Se domani non torno, pubblicato il trailer del film su Giulia Cecchettin; La tragica storia di Giulia Cecchettin al Giffoni Film Festival: presentato Se Domani non Torno, e non ci sarà Turetta.

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