Al Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin ha sottolineato l'importanza di continuare a raccontare la storia di sua figlia, Giulia, uccisa dall’ex fidanzato. Insieme alla regista Paola Randi, ha presentato il film “Se domani non torno”, che ripercorre l’intera vicenda e sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 5 novembre. La proiezione è stata accompagnata da un dibattito sulla memoria e la rappresentazione di fatti tragici.

R oma, 20 lug. (askanews) – Il festival di Giffoni ha accolto Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato, che insieme alla regista Paola Randi ha presentato al Giffoni Film Festival 2026 “Se domani non torno”, il film che ripercorre l’intera vicenda e che sarà nei cinema il 5 novembre. Nel cast ci sono Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi. Leggi anche › Gino Cecchettin: «Un film su Giulia per non per esibire il dolore, ma per trasformarlo in consapevolezza» Il film, ispirato al libro “ Cara Giulia” scritto dal padre della ragazza, racconta una famiglia come tante in una provincia del nord est: un padre con tre figli che trova la forza di trasformare un dolore inimmaginabile in un grido collettivo d’impegno per il cambiamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gino Cecchettin ha spiegato perché, secondo lui, è importante continuare a raccontare la storia di Giulia

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Gino Cecchettin: Se domani non torno è storia di una ragazza libera

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Gino Cecchettin racconta ‘Se domani non torno’: “Celebra tutta la vita di Giulia”Gino Cecchettin ha presentato al Giffoni Film Festival il suo film intitolato ‘Se domani non torno’, dedicato alla vita di Giulia.

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