Giffoni Sport 2026 la Fondazione Polito accende la Fiaccola della Prevenzione
Durante l'apertura di Giffoni Sport 2026, la Fondazione Polito ha presentato il Passaporto Ematico e altri progetti innovativi dedicati alla prevenzione e alla tutela della salute di atleti e cittadini. La cerimonia ha incluso l'accensione della Fiaccola della Prevenzione, un momento simbolico che ha sottolineato l'importanza di promuovere iniziative per la salute pubblica. La giornata ha focalizzato l’attenzione sulle nuove strategie di prevenzione attraverso strumenti tecnologici e proposte innovative.
Tempo di lettura: 2 minuti La giornata inaugurale di Giffoni Sport si è aperta con un importante momento dedicato alla salute, alla prevenzione e all’innovazione grazie alla Fondazione Polito, che ha presentato il Passaporto Ematico insieme ad altri progetti innovativi finalizzati alla tutela della salute degli atleti e dei cittadini. L’evento si è concluso con il suggestivo momento dell’accensione della Fiaccola della Prevenzione, simbolo dell’impegno costante nella diffusione della cultura della prevenzione. Numerosa la partecipazione di giovani provenienti da tutta Italia, arrivati a Giffoni per vivere questa importante manifestazione.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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