giffoni sport 2026 la fondazione polito accende la fiaccola della prevenzione

Notizia in breve

Durante l'apertura di Giffoni Sport 2026, la Fondazione Polito ha presentato il Passaporto Ematico e altri progetti innovativi dedicati alla prevenzione e alla tutela della salute di atleti e cittadini. La cerimonia ha incluso l'accensione della Fiaccola della Prevenzione, un momento simbolico che ha sottolineato l'importanza di promuovere iniziative per la salute pubblica. La giornata ha focalizzato l’attenzione sulle nuove strategie di prevenzione attraverso strumenti tecnologici e proposte innovative.