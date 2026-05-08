Prevenzione cardiaca nello sport al Cilento Outlet arriva il Giro della Fiaccola della Prevenzione
Al Cilento Outlet si terrà il Giro della Fiaccola della Prevenzione, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione cardiaca nello sport. Dal 2012, in Italia, sono morte circa 592 persone sotto i 30 anni mentre praticavano attività sportive, con una media di una vittima ogni quattro giorni, anche in presenza di controlli di routine. La manifestazione si inserisce in un quadro di attenzione crescente alle problematiche legate alla salute dei giovani atleti.
Dal 2012 a oggi in Italia 592 ragazzi sotto i 30 anni sono morti mentre praticavano sport: una media drammatica di una vittima ogni quattro giorni, spesso nonostante controlli di routine effettuati. Un fenomeno troppo spesso sottovalutato, che torna alla ribalta solo davanti a tragedie improvvise.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione...
Il Cilento Outlet diventa “Your Fashion Destination”: moda e territorio al centro della nuova campagnaCastellabate e i luoghi simbolo del Cilento protagonisti del racconto visivo voluto dalla direttrice Veneranda Pascale.
Contenuti di approfondimento
Prevenzione cardiaca nello sport: una morte ogni quattro giorni tra i giovani. Al Cilento Outlet arriva il Giro della Fiaccola della PrevenzioneSpettacoli-Eventi: Dal 2012 a oggi in Italia 592 ragazzi sotto i 30 anni sono morti mentre praticavano sport: una media drammatica di una vittima ogni quattro giorni, sp ... cilentonotizie.it
Cilento Outlet, arriva il Giro della Fiaccola della Prevenzione contro le morti cardiache nello sportStampa Dal 2012 a oggi in Italia 592 ragazzi sotto i 30 anni sono morti mentre praticavano sport: una media drammatica di una vittima ogni quattro giorni, spesso nonostante controlli di routine effett ... salernonotizie.it