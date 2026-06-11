Un bomber noto come Giovanni Pisano ha acceso la Fiaccola per la Prevenzione 2026 presso la Casa di Cura Villa del Sole a Salerno. L’evento è organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito e si svolge in un contesto simbolico con un forte valore sociale. La cerimonia ha avuto luogo in un luogo dedicato alla salute e alla prevenzione.

La Fondazione Fioravante Polito torna al centro della scena con un appuntamento simbolico e ad elevato valore sociale: l’accensione della Fiaccola per la Prevenzione 2026 presso la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno. Un evento meritevole a nostro avviso di particolare interesse e attenzione, che unisce sport, salute e cultura della prevenzione. Il tutto con un messaggio forte ed emblematico rivolto a cittadini, famiglie e atleti. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di svelare qualche dettaglio in più sulla bellissima iniziativa che mixa al meglio i concetti di disciplina sportiva e tutela salute. Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 17:00, la Sala Convegni della Casa di Cura Villa del Sole ospiterà un incontro dedicato al Passaporto Ematico e alla cerimonia di accensione della Fiaccola per la Prevenzione 2026. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Bomber Giovanni Pisano accenderà Fiaccola Prevenzione 2026

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