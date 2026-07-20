Giffoni Film Festival nessun danno erariale | la decisione della Corte dei Conti

Notizia in breve

La Corte dei Conti ha respinto la richiesta di risarcimento della Procura generale relativa a un’indagine sul Giffoni Film Festival, che era stato coinvolto in un'inchiesta per un presunto danno erariale di 500mila euro. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le contestazioni. La corte ha concluso che non ci sono elementi per riconoscere il danno richiesto. La vicenda si è conclusa con il rigetto della richiesta di risarcimento.