Giffoni Film Festival nessun danno erariale | la decisione della Corte dei Conti
La Corte dei Conti ha respinto la richiesta di risarcimento della Procura generale relativa a un’indagine sul Giffoni Film Festival, che era stato coinvolto in un'inchiesta per un presunto danno erariale di 500mila euro. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le contestazioni. La corte ha concluso che non ci sono elementi per riconoscere il danno richiesto. La vicenda si è conclusa con il rigetto della richiesta di risarcimento.
La Corte dei Conti ha rigettato la richiesta risarcitoria della Procura generale in favore del Giffoni Film Festival, finito in una inchiesta su un presunto danno erariale da 500mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giffoni Film Festival, contestato danno erariale da 478mila euro
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Si chiude con il rigetto della richiesta risarcitoria il procedimento sul presunto danno erariale legato al Giffoni Film Festival. La Corte dei Conti ha escluso il danno erariale contestato dalla Procura generale, che aveva chiesto un risarcimento di circa 500mila e facebook
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