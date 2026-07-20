Mentre è in corso la sua 56esima edizione, dedicata a The Impossible Things, «Le cose impossibili», per il Giffoni Film Festival arriva l’«assoluzione» dalla Corte dei Conti nella vicenda di presunto danno erariale pari a 468mila euro. La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania della Corte dei Conti, con la sentenza n. 1852026 depositata in data odierna, ha infatti integralmente rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti dell’Ente Autonomo «Giffoni Experience» e di quattro suoi esponenti: il presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, Pietro Rinaldi; il direttore e fondatore, Claudio Gubitosi; il RUP Enzo Barletta e la responsabile del servizio della logistica, Mariapia Montuori, caricando sulla Procura il pagamento delle spese di difesa in favore di ciascun convenuto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giffoni Film Festival assolto dalla Corte dei Conti: nessun danno erariale

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Giffoni Film Festival, contestato danno erariale da 478mila euro

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