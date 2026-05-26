La Corte dei conti ha accertato un danno erariale di 478 mila euro legato al Giffoni Festival. Per otto anni, un documento riguardante il festival è stato presente sulla scrivania dei vertici del consiglio di amministrazione. La questione riguarda presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell’evento, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità. La decisione si basa su un’indagine che ha evidenziato un impatto economico negativo per la Regione Campania.

Cuore di mamma e papà, ma portafogli della Regione Campania. Per otto anni sulla scrivania dei vertici del Cda faceva capolino un documento. La denominazione era generica, “Progetto per il sociale”. Tanto bastava a dare una veste giuridica a una sequenza di iniziative filantropiche: dalla diffusione della cultura della sicurezza stradale al sostegno dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, passando per il protocollo d'intesa con il dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Salerno. Iniziative rimaste, però, solo sulla carta. Reale era invece il compenso dell’unica dipendente dell’associazione Aura, il braccio sociale della kermesse: la figlia del fondatore e managing director del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giffoni Festival, la Corte dei conti: «Danno erariale di 478mila euro»

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Giffoni Film Festival, danno erariale da 480mila euro

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