La Corte dei Conti ha escluso il danno erariale nel procedimento relativo alle accuse di corruzione e turbativa d’asta nei confronti di un ex dirigente del Comune di Reggio, che era stato già assolto in appello da tali accuse. La decisione conferma l’assoluzione precedente, eliminando ogni responsabilità finanziaria nei confronti dell’indagato.

Dopo l’assoluzione in appello dalle accuse di corruzione e turbativa d’asta, per Santo Gnoni, ex dirigente del servizio legale del Comune di Reggio, cade anche la contestazione del danno erariale mossa dalla Corte dei Conti. Lo hanno deciso gli stessi giudici contabili nella sentenza emessa il 18 febbraio scorso, ma depositata nei giorni scorsi. La vicenda oggetto del contendere era collegata al processo penale “Appaltopoli” in cui, secondo il procuratore generale (facente funzione) della Procura della Corte dei Conti Domenico De Nicolo, sarebbe emerso un danno erariale alle casse dell’ente di piazza Prampolini di 625mila euro. Dopo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Appaltopoli’, la Corte dei conti: "Nessun danno erariale". Gnoni viene ancora assolto

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