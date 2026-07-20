Alessandro Parrello in concorso al Giffoni Film Festival con il cortometraggio Alby l’ultimo ulivo
Il cortometraggio “Alby l’ultimo ulivo” sarà presentato in anteprima mondiale il 24 luglio alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival. Il film, diretto da Alessandro Parrello, è stato selezionato nella sezione Elements +6 e parteciperà alla competizione ufficiale. La presentazione vedrà la presenza del regista e del cast.
Tempo di lettura: 3 minuti Il regista Alessandro Parrello sarà in concorso alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival con Alby l’ultimo ulivo, cortometraggio fantasy selezionato nella sezione ufficiale Elements +6, che sarà presentato in anteprima mondiale il 24 luglio alla presenza del regista e del cast. Protagonista del film è Francesco Pannofino, trasformato in un sorprendente ulivo secolare parlante grazie a un articolato lavoro di motion capture facciale, animazione 3D ed effetti visivi. Nel cast anche Nina Torresi, lo stesso Alessandro Parrello e i giovanissimi Elisa Quaranta e Lewis De Pascalis. Con Alby l’ultimo ulivo,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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