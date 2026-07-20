Il cortometraggio “Alby l’ultimo ulivo” sarà presentato in anteprima mondiale il 24 luglio alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival. Il film, diretto da Alessandro Parrello, è stato selezionato nella sezione Elements +6 e parteciperà alla competizione ufficiale. La presentazione vedrà la presenza del regista e del cast.

Tempo di lettura: 3 minuti Il regista Alessandro Parrello sarà in concorso alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival con Alby l’ultimo ulivo, cortometraggio fantasy selezionato nella sezione ufficiale Elements +6, che sarà presentato in anteprima mondiale il 24 luglio alla presenza del regista e del cast. Protagonista del film è Francesco Pannofino, trasformato in un sorprendente ulivo secolare parlante grazie a un articolato lavoro di motion capture facciale, animazione 3D ed effetti visivi. Nel cast anche Nina Torresi, lo stesso Alessandro Parrello e i giovanissimi Elisa Quaranta e Lewis De Pascalis. Con Alby l’ultimo ulivo,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alessandro Parrello in concorso al Giffoni Film Festival con il cortometraggio “Alby l’ultimo ulivo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli allievi dell'Istituto Salesiani al Giffoni Film Festival con 'M.I.A'Gli studenti dell'Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” di Caserta hanno partecipato al Giffoni Film Festival presentando il cortometraggio...

Leggi anche: La storia della pallanuoto campana protagonista al Giffoni Film Festival con il documentario “Più! Più! Più!”

Temi più discussi: Monopoli protagonista a Giffoni, il cortometraggio fantasy Alby l’ultimo ulivo in concorso al Festival; Alby l'ultimo ulivo, il fantasy italiano al Giffoni Film Festival; Alby l’ultimo ulivo, il trailer esclusivo del corto con Pannofino in gara a Giffoni 2026.

Alby l'ultimo ulivo, il fantasy italiano al Giffoni Film FestivalL'attore e doppiatore Francesco Pannofino si trasforma in un ulivo secolare nel film Alby l'ultimo ulivo del regista Alessandro Parrello. Il cortometraggio, in concorso alla 56/a edizione del Giffoni ... msn.com

ALESSANDRO PARRELLO IN CONCORSO AL GIFFONI FILM FESTIVAL CON IL CORTOMETRAGGIO D’AUTORE ALBY L’ULTIMO ULIVOpoliticamentecorretto.com - ALESSANDRO PARRELLO IN CONCORSO AL GIFFONI FILM FESTIVAL CON IL CORTOMETRAGGIO D'AUTORE ALBY L'ULTIMO ULIVO ... politicamentecorretto.com