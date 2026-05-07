Al Giffoni Film Festival si terrà in anteprima il film “Greta e le favole vere”, diretto da Berardo Carboni. La pellicola sarà presentata Fuori Concorso alla 56ª edizione del festival. L’evento si svolgerà in questa occasione, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere il film prima della sua distribuzione ufficiale. La proiezione si inserisce nel programma di quest’anno dedicato alle anteprime cinematografiche.

Arriva al Giffoni Film Festival, in anteprima Fuori Concorso alla 56ª edizione, “Greta e le favole vere”, il nuovo film diretto da Berardo Carboni. Il lungometraggio sarà presentato il 19 luglio a #Giffoni56 e arriverà nelle sale italiane dal 6 agosto con Vision Distribution. Ad incontrare i juror del festival saranno Raoul Bova, Darko Peric, Demetra Bellina, Sara Ciocca e il regista Berardo Carboni. Il cast di “Greta e le favole vere”. Prodotto da Pegasus con Rai Cinema, QMI e Vision Distribution, il film vede nel cast Raoul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Darko Peric, Federico Cesari e Demetra Bellina. Accanto a loro anche i giovani protagonisti Mattia Garaci e Sara Ciocca, insieme a Giovanni Visentin, Federico Rosati, Alba Amira Ramadani e Roberta Palumbo.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Greta e le favole vere in anteprima a Giffoni 56 con Raoul Bova

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