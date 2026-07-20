Gianni Cazzola morto sul palco a 88 anni | il batterista jazz colpito da un malore durante il concerto

Durante un concerto al Gemia Swing Club di Busto Arsizio, il batterista jazz Gianni Cazzola, 88 anni, è deceduto a causa di un malore. L’incidente si è verificato nella serata di sabato 18 luglio 2026, mentre il musicista si trovava sul palco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Dramma nel mondo della musica jazz: il batterista Gianni Cazzola è morto sul palco del Gemia Swing Club di Busto Arsizio, durante un concerto nella serata di sabato 18 luglio 2026. Il celebre musicista aveva 88 anni ed è stato colto da un malore improvviso mentre si stava esibendo. Cazzola si è accasciato improvvisamente davanti al pubblico. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e i soccorsi sono intervenuti rapidamente: il batterista è stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano già molto gravi e poco dopo è arrivata la notizia della sua morte. Nello stesso locale, lo scorso 9 maggio, Cazzola aveva celebrato il suo 88esimo compleanno insieme ad amici e colleghi, ovviamente suonando. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il re del jazz muore sul palco: addio a Gianni Cazzola, batterista di Tullio De PiscopoUn batterista jazz italiano è morto durante un concerto al Gemia Swing Club di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, muore sul palco il batterista Gianni Cazzola. Tra i rappresentanti della scena jazz più apprezzati, ha suonato con Billie Holiday e Chet BakerGianni Cazzola, batterista di 88 anni, è morto mentre si esibiva sul palco durante un concerto.

Temi più discussi: Il re del jazz muore sul palco: addio a Gianni Cazzola, batterista di Tullio De Piscopo; Morto sul palco Gianni Cazzola, addio al batterista jazz di 88 anni; Gianni Cazzola muore sul palco del Gemia Swing Club di Busto Arsizio. Tullio De Piscopo: Il tuo ritmo resterà sempre nel cuore; Malore sul palco, il leggendario batterista jazz Gianni Cazzola muore a 88 anni.

Colto da malore sul palco: morto il batterista Gianni Cazzola, suonò con Billie Holiday e Chet Baker milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Gianni Cazzola, il grande batterista jazz muore a 88 anni sul palcoÈ morto all'età di 88 anni Gianni Cazzola, uno dei più stimati batteristi della scena jazz italiana. Il musicista si è spento nella serata di sabato 18 luglio, dopo essere stato colto da un malore imp ... it.blastingnews.com

Addio a Gianni Cazzola, il grande batterista jazz morto dopo un malore sul palco a Busto ArsizioIl musicista aveva 88 anni e viveva in città dal 1964. Sabato sera si è sentito male durante un’esibizione al Gemia Swing Club. I funerali martedì nella chiesa di Sant’Edoardo. laprovinciadivarese.it