Gianni Cazzola, batterista di 88 anni, è morto mentre si esibiva sul palco durante un concerto. Si è accasciato mentre suonava la batteria, uno strumento con cui aveva trascorso tutta la vita. Cazzola, originario di Bologna, era considerato uno dei rappresentanti più apprezzati della scena jazz e aveva collaborato con artisti come Billie Holiday e Chet Baker. La sua morte è avvenuta durante un'esibizione pubblica.

È morto sul palco, si è accasciato mentre suonava la sua batteria, compagna di una vita passata sulla cresta dell’onda della scena jazz: se ne è andato così Gianni Cazzola, 88 anni, noto musicista di origini bolognesi. È successo sabato sera mentre suonava al «Gemia Swing Club» di Busto Arsizio. A nulla sono valsi i soccorsi arrivati con ambulanza e automedica poco prima della mezzanotte: la corsa all’ospedale è stata inutile. Originario di San Giovanni in Persiceto, comune nei confini della città metropolitana di Bologna, Cazzola cominciò a suonare la batteria da bambino. Il suo percorso professionale cominciò sul finire degli anni... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Busto Arsizio, muore sul palco il batterista Gianni Cazzola. Tra i rappresentanti della scena jazz più apprezzati, ha suonato con Billie Holiday e Chet Baker

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