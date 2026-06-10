A Midtown Manhattan, un tifoso degli Spurs è stato picchiato e costretto a togliersi la maglietta da un gruppo di tifosi dei Knicks, arrabbiati per la sconfitta della loro squadra nelle Finals NBA. L'aggressione, avvenuta con calci e pugni, ha causato lesioni al volto e ha portato l'uomo in ospedale. Durante l'episodio, il tifoso degli Spurs ha anche subito il furto della maglia di Tim Duncan. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Un gruppo di tifosi dei New York Knicks, delusi per la sconfitta della loro squadra in gara 3 delle Finals Nba contro i San Antonio Spurs, ha aggredito un tifoso della squadra rivale con calci e pugni, rubandogli la maglia di Tim Duncan durante una violenta aggressione a Midtown Manhattan. Mercoledì la polizia ha diffuso le immagini di videosorveglianza degli aggressori che hanno assalito il tifoso degli Spurs di 39 anni, chiedendo la collaborazione di tutti per identificarli e rintracciarli. Tutto ciò si è verificato mentre la polizia stava già per arrestare 21 tifosi dei Knicks, accusati di aver creato disordini durante una festa organizzata per guardare la partita a Bryant Park, bloccando il traffico sulla 42esima Strada Ovest, sradicando diversi alberi e ferendo almeno due agenti della polizia newyorkese dopo gli scontri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc a New York: tifoso degli Spurs massacrato di botte e costretto a togliere la canotta. Finisce in ospedale con il volto insanguinato

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The Aftermath: Spurs Fan Faces Lifetime Ban After NBA Finals Court Incident

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