4 di Sera Capezzone smonta l' ipocrisia della Sinistra | Trump? Non è il capro espiatorio dei fallimenti europei

Oggi Italia e Stati Uniti hanno vissuto una giornata dedicata al dialogo e alla riconciliazione, con incontri tra rappresentanti dei due paesi. Nel frattempo, in un intervento televisivo, un politico ha criticato l’ipocrisia della Sinistra, affermando che Trump non può essere considerato il capro espiatorio dei fallimenti europei. La discussione ha suscitato reazioni diverse sui media e sui social network.

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Per i due grandi alleati d'Occidente, Italia e Stati Uniti, oggi è stata la giornata del dialogo e della riconciliazione. Le parole che il presidente Donald Trump aveva rivolto contro Papa Leone XIV e poi la premier Meloni, quest'ultima per il mancato sostegno nello Stretto di Hormuz, avevano innescato un incidente diplomatico che il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha cercato di rimediare con la visita prima in Vaticano e poi a Palazzo Chigi. Se ne parlava a 4 di Sera, trasmissione di approfondimento su Rete 4 condotta dal giornalista Paolo Del Dbbio, in cui è intervenuto anche il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, che ha riportato la palla al centro del campo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 4 di Sera, Capezzone smonta l'ipocrisia della Sinistra :”Trump? Non è il capro espiatorio dei fallimenti europei” Notizie correlate «Insensato fare di Trump il capro espiatorio dei fallimenti dell’Unione Europea»L’intervento del direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, ospite della prima giornata del Festival della cultura della libertà «È insensato fare di... "Le imprese non possono diventare il capro espiatorio della corsa finale del Pnrr"BRINDISI - Le imprese non possono diventare il capro espiatorio della corsa finale del Pnrr.