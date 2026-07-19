Capezzone | perché la sinistra ha il terrore dell' inchiesta mafia e appalti

Da iltempo.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giornalista si reca a Palermo per commemorare il trentiquattresimo anniversario dell'assassinio di Paolo Borsellino, avvenuto il 19 luglio 1992 insieme a cinque agenti della sua scorta. Nel frattempo, si discute della reazione della sinistra all'inchiesta su mafia e appalti, con alcune dichiarazioni di Capezzone che evidenziano il timore della sinistra riguardo a queste indagini. La notizia si inserisce in un quadro di attenzione sui procedimenti giudiziari contro la criminalità organizzata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mentre è domenica mattina e voi avete una copia de Il Tempo tra le mani, amici lettori, io mi sto recando a Palermo per un anniversario denso di memoria e di dolore: trentaquattro anni fa, il 19 luglio 1992, fu ucciso Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della sua scorta. Oggi Fratelli d'Italia ha scelto di ricordarlo in modo forte e non retorico, coinvolgendo anche voci del giornalismo e della società civile. Preparandomi a questa trasferta che è soprattutto un viaggio interiore, ripenso alle cose che Il Tempo ha pubblicato e contribuito a svelare in questi mesi. Provate a fare un esercizio di immaginazione, a questo proposito. Pensate... 🔗 Leggi su Iltempo.it

capezzone perch233 la sinistra ha il terrore dell inchiesta mafia e appalti
© Iltempo.it - Capezzone: perché la sinistra ha il terrore dell'inchiesta "mafia e appalti"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Capaci, 34 anni dopo. Perché Mafia-appalti è il vero motivo della morte di Falcone

Appalti per il verde pubblico: carabinieri svelano la genesi dell'inchiesta e le prime intercettazioniI carabinieri hanno reso noto come è partita l’indagine sugli appalti per il verde pubblico nelle aree di Caserta e San Nicola la Strada,...

capezzone perché la sinistraPerché la sinistra ha il terrore dell'inchiesta mafia e appaltiMentre è domenica mattina e voi avete una copia de Il Tempo tra le mani, amici lettori, io mi sto recando a Palermo per un anniversario denso ... iltempo.it

capezzone perché la sinistraRanucci, Lavitola e il doppio standard della sinistra sui giornalistiFdI affonda: se al posto del conduttore di Report ci fossero stati Cerno, Sallusti o Feltri, i progressisti sarebbero già scesi in piazza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web