Capezzone | perché la sinistra ha il terrore dell' inchiesta mafia e appalti
Un giornalista si reca a Palermo per commemorare il trentiquattresimo anniversario dell'assassinio di Paolo Borsellino, avvenuto il 19 luglio 1992 insieme a cinque agenti della sua scorta. Nel frattempo, si discute della reazione della sinistra all'inchiesta su mafia e appalti, con alcune dichiarazioni di Capezzone che evidenziano il timore della sinistra riguardo a queste indagini. La notizia si inserisce in un quadro di attenzione sui procedimenti giudiziari contro la criminalità organizzata.
Mentre è domenica mattina e voi avete una copia de Il Tempo tra le mani, amici lettori, io mi sto recando a Palermo per un anniversario denso di memoria e di dolore: trentaquattro anni fa, il 19 luglio 1992, fu ucciso Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della sua scorta. Oggi Fratelli d'Italia ha scelto di ricordarlo in modo forte e non retorico, coinvolgendo anche voci del giornalismo e della società civile. Preparandomi a questa trasferta che è soprattutto un viaggio interiore, ripenso alle cose che Il Tempo ha pubblicato e contribuito a svelare in questi mesi. Provate a fare un esercizio di immaginazione, a questo proposito. Pensate... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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