Mentre è domenica mattina e voi avete una copia de Il Tempo tra le mani, amici lettori, io mi sto recando a Palermo per un anniversario denso di memoria e di dolore: trentaquattro anni fa, il 19 luglio 1992, fu ucciso Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della sua scorta. Oggi Fratelli d'Italia ha scelto di ricordarlo in modo forte e non retorico, coinvolgendo anche voci del giornalismo e della società civile. Preparandomi a questa trasferta che è soprattutto un viaggio interiore, ripenso alle cose che Il Tempo ha pubblicato e contribuito a svelare in questi mesi. Provate a fare un esercizio di immaginazione, a questo proposito. Pensate... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capezzone: perché la sinistra ha il terrore dell'inchiesta "mafia e appalti"

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