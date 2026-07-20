Una piastra per capelli utilizza l’intelligenza artificiale per adattare le impostazioni alle esigenze individuali. La tecnologia analizza i capelli in tempo reale e regola automaticamente temperatura e modalità di styling. Questo dispositivo mira a offrire risultati personalizzati, migliorando la cura dei capelli e riducendo i danni causati dal calore. La presenza dell’intelligenza artificiale rappresenta un passo avanti nel settore degli strumenti di bellezza, combinando innovazione e funzionalità.

E lo ha fatto sfruttando la tecnologia più innovativa che ci sia e che, in qualche modo, sta cambiando la vita di molti: l'intelligenza artificiale. Sì, perché la nuova ghd sculpt non è solo una piastra dal design innovativo e dal peso decisamente ridotto: è uno strumento che ha la capacità di monitorare ogni ciocca migliaia e migliaia di volte. Il tutto per poter regolare la temperatura e l'approccio sulla chioma stessa, in modo da minimizzare i danni sui capelli e, allo stesso tempo, permettere uno styling duraturo. Se si ha un po' di dimestichezza con le piastre e styler per capelli, basta dare uno sguardo veloce alla ghd sculpt per capire quanto questa piastra sia differente dalle altre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ghd sculpt, come funziona la piastra con intelligenza artificiale

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@ghditalia é finalmente uscita una piastra con ZERO danni, con ghd SCULPT siamo nel futuro

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