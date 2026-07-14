GHD lancia la sua prima piastra con intelligenza artificiale | legge i capelli 3.000 volte al secondo e promette zero danni
GHD ha annunciato il lancio di Sculpt, una piastra per capelli dotata di intelligenza artificiale. La tecnologia analizza i capelli 3.000 volte al secondo e si adatta in tempo reale per evitare danni da calore. La styler è la prima del marchio a integrare questa funzione e mira a garantire pieghe perfette senza rischi di danni ai capelli.
Dopo smartphone, skincare e make-up, anche gli strumenti per capelli entrano ufficialmente nell’era dell’intelligenza artificiale. GHD ha appena presentato Sculpt, la prima styler del brand dotata di AI, una tecnologia progettata per adattarsi in tempo reale ai capelli e promettere pieghe perfette senza provocare danni da calore. Sembra una di quelle promesse che leggiamo continuamente nel beauty. La differenza è che, questa volta, dietro ci sono anni di ricerca e una tecnologia che cambia completamente il modo in cui funziona una piastra. Non è una piastra come tutte le altre, questa GHD ha l’AI. La novità di Sculpt non è semplicemente la temperatura o il design. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
@ghditalia é finalmente uscita una piastra con ZERO danni, con ghd SCULPT siamo nel futuro
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ghd gold, la piastra in offerta all'Amazon Prime Day per capelli lisci e mossi
Leone XIV firma la sua prima enciclica: intelligenza artificiale, lavoro e guerre al centro di “Magnifica humanitas”Il Papa ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica humanitas”, incentrata su temi come l’intelligenza artificiale, il lavoro e i...