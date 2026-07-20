Una concorrente di un programma televisivo ha dichiarato di partecipare per i propri nipoti e per il piacere personale. Ha spiegato di trovare divertente l’esperienza e ha aggiunto di avere un’amicizia di lunga data con uno dei colleghi, descrivendolo come una persona di grande affidabilità e professionalità. La partecipazione è motivata quindi sia da motivi familiari che dal desiderio di divertirsi durante le registrazioni.

Tempo di lettura: 4 minuti “ Lo faccio per i miei nipoti ma anche perché mi diverte da morire. E poi Carlo è talmente una brava persona, oltre che un grande professionista, siamo così amici che io mi fido ciecamente. Fino all’ultimo non voglio sapere niente, poi mi diranno”. Paola Perego, ospite al Giffoni Film Festival, parla così con l’ANSA del suo prossimo impegno televisivo, ovvero la partecipazione come concorrente ufficiale alla nuova edizione di Tale e Quale Show 2026, il programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai1. “ Carlo ci ha messo un po’ a convincermi, ma ho accettato perché da sempre mi diverte travestirmi e cantare. E io scherzo sempre sul fatto che io sono cantante dentro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gff, Perego: “Vado a ‘Tale e Quale’ per i miei nipoti”

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