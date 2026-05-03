Oggi si tiene la prima giornata dedicata ai giornalisti uccisi, mentre in Italia si registra un calo nella classifica mondiale della libertà di stampa, che ora si attesta al 56° posto rispetto al 49° dell’anno precedente. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha reagito con irritazione alle domande sulla situazione dell’informazione nel paese. La classifica, pubblicata da un’organizzazione internazionale, evidenzia un peggioramento rispetto agli anni passati.

Solo tre giorni fa Reporters Sans Frontières ha annunciato che l’Italia è ulteriormente scesa nella classifica internazionale della libertà di stampa, scivolando al 56esimo posto dal 49esimo del 2025. Non proprio di buon auspicio per festeggiare la Giornata mondiale ad hoc, che cade il 3 maggio e da quest’anno in Italia è anche Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. La maggioranza che sostiene il governo Meloni ostenta emozione e commozione per i reporter “uccisi dalle mafie, dal terrorismo, dalla criminalità, dalla guerra, da chi voleva spegnere una voce libera”. La stessa...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima Giornata in memoria dei giornalisti uccisi. Mentre l’Italia crolla nella classifica della libertà di stampa e Meloni sbotta di fronte alle domande

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