Il governo giapponese ha approvato una riforma che mira a unificare i servizi segreti in un’unica agenzia nazionale. Questa decisione rappresenta la più significativa modifica nel settore dall’epoca della Seconda Guerra Mondiale. La nuova struttura avrà il compito di coordinare le attività di intelligence e di contrastare minacce alla sicurezza nazionale. La riforma entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Il Giappone ha compiuto un passo decisivo verso la creazione di un’ agenzia di intelligence nazionale centralizzata. Nei giorni scorsi la Camera alta ha infatti approvato la Legge sul Consiglio Nazionale dell’Intelligence, dopo il precedente ok di aprile in Camera bassa. Cosa significa? Che Tokyo varerà la più significativa riorganizzazione dei suoi servizi segreti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La premier Takaichi Sanae ha presentato la novità come una risposta necessaria a un contesto geopolitico più complicato per il Paese, un contesto caratterizzato da due guerre avvenute nell’ultimo quinquennio ( tra Ucraina e Medio Oriente), da una Cina più assertiva e dalla persistente minaccia della Corea del Nord. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Come dite voi Cia a Tokio? Il Giappone vara la più grande riforma dei servizi segreti dalla Seconda Guerra Mondiale

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