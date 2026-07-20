Geopolitica del Grano | come Brasile ed Egitto stanno ridisegnando il potere attraverso il cibo e Suez
Nel novembre 2024, Brasile ed Egitto hanno firmato una partnership strategica durante il centenario delle loro relazioni diplomatiche. Questa alleanza coinvolge settori legati al commercio di cibo e alle rotte marittime, in particolare quelle che passano attraverso il canale di Suez. La firma ha segnato un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, con un focus sulla sicurezza alimentare e il controllo delle vie di navigazione.
La firma della partnership strategica tra Brasile ed Egitto, celebrata nel novembre 2024 in occasione del centenario delle relazioni diplomatiche, rappresenta molto più di un’intesa bilaterale. Dietro la cooperazione economica emerge una strategia che intreccia sicurezza alimentare, diplomazia multilaterale e proiezione geopolitica nel Global South. In un sistema internazionale sempre più frammentato, caratterizzato dalla competizione tra grandi potenze, dalle tensioni sulle catene di approvvigionamento e dall’espansione dei BRICS, Brasilia e Il Cairo cercano di rafforzare la propria autonomia strategica attraverso strumenti non militari. Il risultato è una cooperazione che utilizza il cibo come fattore di influenza politica ed economica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Notizie e thread social correlati
Pomodori senz’acqua e grano anti-malattie: il cibo del futuro nasce nel DnaIn alcune aziende agricole europee sono stati utilizzati metodi di coltivazione che prevedono l’impiego di DNA modificato.
Lo sport è (anche) geopolitica: “La partita del potere” di Moris GasparriMartedì 9 giugno alle 21, presso il Bombonera Social Pub di Bergamo, si terrà la presentazione del libro “La partita del Potere” di Moris Gasparri.
Argomenti più discussi: Grano duro ancora più giù, tenero in risalita; Cereali, tra meteo e geopolitica; Non solo Grecia-Turchia. Cosa dovrà escogitare Fitto per risolvere il caso Cipro; Dal grano ai BRICS: Brasile ed Egitto costruiscono una nuova direttrice geopolitica che sfida l'ordine economico tradizionale.
E SE UN GIORNO IL GRANO NON ARRIVASSE PIÙ? Il flusso di cereali da Russia e Ucraina si sta fermando…. La Russia controlla oggi una quota rilevante del commercio mondiale di grano e utilizza sempre più le esportazioni cerealicole come strumento d facebook
Clima e guerre ridisegnano i mercati cerealicoli: raccolti, prezzi e importazioni preoccupano agricoltori e operatori europei: quotidianoweb.it/economia/cerea… #quotidianoweb #attualità #Cereali #Mercati #Agricoltura #Clima #Geopolitica #Mais #Grano #Co x.com
La Grecia dice che le sanzioni proposte dall'UE contro la Russia rischiano di cedere il mercato del GNL ai rivali reddit