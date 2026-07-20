Geopolitica del Grano | come Brasile ed Egitto stanno ridisegnando il potere attraverso il cibo e Suez

Notizia in breve

Nel novembre 2024, Brasile ed Egitto hanno firmato una partnership strategica durante il centenario delle loro relazioni diplomatiche. Questa alleanza coinvolge settori legati al commercio di cibo e alle rotte marittime, in particolare quelle che passano attraverso il canale di Suez. La firma ha segnato un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, con un focus sulla sicurezza alimentare e il controllo delle vie di navigazione.