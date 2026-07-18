Pomodori senz’acqua e grano anti-malattie | il cibo del futuro nasce nel Dna

In alcune aziende agricole europee sono stati utilizzati metodi di coltivazione che prevedono l’impiego di DNA modificato. Si tratta di piante di pomodoro che non richiedono irrigazione e di grano resistente alle malattie. La sperimentazione si concentra su tecniche genetiche per migliorare le piante, senza ricorrere all’uso di sostanze chimiche. La modifica genetica mira a ottimizzare la produzione e ridurre l’utilizzo di risorse naturali.

Cambia l’agricoltura europea e, di conseguenza, il modo in cui mangiamo. Non stiamo parlando dell’ennesima moda alimentare, ma di una trasformazione nel modo in cui vengono coltivati frutta, verdura e cereali, con inevitabili riflessi sul carrello della spesa, senza aumentarne necessariamente i costi. Il motore di questa rivoluzione sono le Ngt (New genomic techniques), le Nuove tecniche genomiche. Si tratta di tecniche di editing genetico che consentono di intervenire direttamente sul Dna delle piante con una precisione impensabile fino a pochi anni fa. Per capire come funzionano, basta immaginare il patrimonio genetico di una pianta come un enorme libro di istruzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

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