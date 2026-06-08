Lo sport è anche geopolitica | La partita del potere di Moris Gasparri

Martedì 9 giugno alle 21, presso il Bombonera Social Pub di Bergamo, si terrà la presentazione del libro “La partita del Potere” di Moris Gasparri. L’evento è organizzato da ACLI Bergamo APS e dal gruppo Finisterrae. Il volume analizza il ruolo dello sport come strumento di influenza geopolitica, evidenziando come eventi sportivi siano spesso legati a strategie di potere internazionali. La serata prevede un confronto tra pubblico e autore.

Martedì 9 giugno, alle 21, al Bombonera Social Pub di via Grossi 40 a Bergamo, ACLI Bergamo APS e il gruppo Finisterrae organizzano la presentazione del libro “ La partita del Potere. Come lo sport è diventato un’arma nelle mani dei leader autoritari” di Moris Gasparri. L’incontro, dal titolo “ Lo sport è (anche) geopolitica”, sarà costruito come un dialogo con l’autore attorno ai principali temi del volume: il rapporto tra sport, potere e relazioni internazionali; l’uso dei grandi eventi sportivi come strumenti di propaganda e consenso; il ruolo dello sport nella rappresentazione della forza nazionale e nella competizione tra potenze globali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Olimpiadi Milano-Cortina: La partita del potere. Perché sono così importanti per le grandi potenze

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