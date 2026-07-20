a 25 anni dal g8 di genova santificano ancora giuliani

A 25 anni dal G8 di Genova, si rinnova l’omaggio a Carlo Giuliani con lo slogan “Siamo tutti Carlo Giuliani”. Durante la manifestazione, si chiede di fare chiarezza sui fatti del luglio 2001, con appelli a approfondire le indagini giudiziarie ancora in corso. La commemorazione si è svolta con manifestazioni pubbliche e momenti di ricordo, mantenendo vivo il ricordo delle violenze e delle tensioni di quei giorni.

«Siamo tutti Carlo Giuliani», è lo slogan che ieri attraversa a Genova. A venticinque anni dai tre giorni di violenza vissuti da Genova tra il 19 e il 21 luglio 2001, l'appello a «fare luce» viene lanciato da più parti, come se nelle ricostruzioni giudiziarie ci fossero ancora buchi neri inesplorati. A partire dall'evento tragico e simbolico del G8, la morte di Carlo Giuliani in piazza Alimonda nel tardo pomeriggio del 20. Di articoli e dichiarazioni che esaltano la figura di Giuliani (ritratto mentre va all'attacco con passamontagna e estintore) sono piene le pagine di questi giorni, nonostante le sentenze che portarono all'assoluzione del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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