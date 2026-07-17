Calcio Napoli Lobotka e Anguissa pronti per il ritiro | Allegri riparte dal cuore dello scudetto

Lobotka e Anguissa sono pronti per il ritiro con il Napoli, nonostante le voci di mercato. I due centrocampisti, considerati pilastri della squadra campione d’Italia, dovrebbero iniziare la nuova stagione con il club. Con McTominay ancora in corsa, rimangono il cuore del centrocampo azzurro. La preparazione estiva riparte con i giocatori che si concentrano sui prossimi impegni ufficiali.

I due centrocampisti, nonostante le voci di mercato, dovrebbero iniziare la nuova stagione in azzurro. Con McTominay restano il centro del Calcio Napoli campione d’Italia. Massimiliano Allegri potrà ripartire da due pilastri del Calcio Napoli campione d’Italia. Stanislav Lobotka e Frank Anguissa sono attesi fin dall’inizio del ritiro, pronti a mettersi al lavoro in vista della nuova stagione. Nonostante le voci di mercato delle ultime settimane, entrambi sarebbero orientati a disputare l’annata in azzurro, diventando due punti fermi del nuovo corso tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lobotka e Anguissa saranno a disposizione di Allegri già dall’inizio del ritiro. 🔗 Leggi su 2anews.it

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