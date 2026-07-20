La Guardia di finanza ha aperto un’indagine su tre nuovi casi di gasolio sporco, portando il totale a 20. Le autorità hanno acquisito le carte relative alle segnalazioni ricevute, mentre il problema si amplia. La verifica riguarda le caratteristiche del carburante e le eventuali irregolarità nelle forniture. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sui tempi dell’indagine.

TREVISO - Quota 20. I casi di gasolio sporco salgono ancora. Vista l’estensione del problema, la guardia di finanza ha aperto un’indagine e ha acquisito le carte relative ai casi segnalati. E oltre a essere un problema esteso a livello territoriale - interessate le province di Treviso, Belluno, Venezia e Udine -, ora lo diventa anche temporale. I nuovi casi arrivati alle orecchie di Stefano Bellotto, presidente di Adiconsum, non sono avvenuti in questi giorni, bensì diversi tra novembre 2025 e gennaio scorso. «La notizia si è diffusa - spiega il presidente - e quindi sempre più persone mi stanno contattando, anche se il loro incidente è avvenuto mesi fa». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gasolio sporco, altri tre casi, toccata quota 20. La Guardia di finanza apre un'inchiesta: acquisite le carte delle segnalazioni

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