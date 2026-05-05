Il prezzo della benzina ‘servita’ ha superato i 2 euro al litro, rappresentando una spesa significativa per gli automobilisti italiani. I dati ufficiali indicano un aumento costante nelle ultime settimane, con i prezzi che raggiungono livelli mai visti negli ultimi anni. Questa situazione si riflette sulla spesa quotidiana di chi utilizza l’auto, senza che siano ancora previste diminuzioni o interventi di controllo sui costi.

Il caro carburanti continua a ruggire e a togliere il sonno agli italiani. In base ai dati del Mimit aggiornati al 5 maggio, complice il perdurante blocco dello Stretto di Hormuz e la riduzione dello sconto sull’accisa della benzina, la verde in modalità self service arriva a 1,926 euro al litro, toccando valori che non si vedevano da quasi due anni. Il diesel, sempre in self service, sale invece a quota 2,044 euro al litro. Stando ai dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit ed elaborati da Quotidiano Energia, sulla rete nazionale il prezzo medio della benzina servita è pari a 2,032 euro al litro, rispetto ai 2,012 euro del 3 maggio.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina ‘servita’ sfonda la soglia dei 2 euro al litro

Notizie correlate

Leggi anche: Benzina alle stelle, il gasolio sfonda la soglia dei 2,7 euro al litro in Autostrada

Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litroPassano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Carburanti, se salta taglio accise diesel italiano il più caro in Ue; Caro carburanti, taglio delle accise esteso al 22 maggio con due provvedimenti; Carburanti: dal 1° maggio il gasolio italiano potrebbe diventare il più caro d’Europa; Decreto Accise, proroga di 21 giorni ma con sconti differenziati su gasolio e benzina.

Accise ridotte fino al 10 maggio 2026 per il caro carburantiDal 2 al 10 maggio 2026 è prevista una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al GPL usati come carburante e ... ipsoa.it

Caro carburante, accise in discesa su benzina, diesel, Gpl e gas naturale fino al 10 maggio. TESTO in Gazzetta UfficialeAliquote in discesa su benzina, diesel, Gpl e gas naturale dall’2 al 10 maggio 2026. Copertura da fondi non riassegnati e riduzioni di bilancio. orizzontescuola.it

Crescono ancora le ibride e le elettriche superano l'8 per cento del totale. Ma deve ancora arrivare l'effetto caro carburanti - facebook.com facebook

Ponti e caro carburanti, ecco quanto costa un pieno rispetto al 2025 x.com