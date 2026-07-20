Roberta Petrelluzzi ha commentato il caso di Garlasco, definendolo “una vergogna”. La giornalista, nota per aver raccontato processi italiani su Rai 3 per quasi quarant’anni, si è espressa dopo la riapertura delle indagini sul caso. La sua dichiarazione si riferisce alla situazione giudiziaria ancora aperta, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle parti coinvolte. La sua opinione si basa sulla percezione di una situazione irrisolta e controversa.

Da quasi quarant’anni, Roberta Petrelluzzi racconta i grandi processi italiani sullo schermo di Rai 3. Ma nonostante la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel marzo 2025 e tutti gli sviluppi dell’ultimo anno in merito, il caso (uno dei più controversi in assoluto nella storia della cronaca nera italiana) non è mai entrato negli studi del suo rinomato programma Un giorno in pretura. Una scelta che la giornalista ci ha tenuto a rivendicare senza esitazione. In un’intervista al Corriere della Sera, la Petrelluzzi ha definito quasi con disgusto il clamore mediatico attorno al giallo di Garlasco: «una vergogna, una esagerazione». 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, la giornalista Roberta Petrelluzzi sul caso: «Una vergogna»

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