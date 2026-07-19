Roberta Petrelluzzi afferma di non aver mai seguito il caso di Garlasco e di non volerlo fare, anche se il processo dovesse arrivare. La conduttrice di Un Giorno in Pretura, tornato in onda l’8 luglio, spiega che il suo obiettivo è aiutare a ragionare, senza esprimere giudizi personali. Non fa nomi di possibili sostituti di Federica Sciarelli e non commenta eventuali coinvolgimenti futuri nel procedimento.

L’8 luglio è tornato in onda Un Giorno in Pretura, che non ha bisogno di presentazioni. E non ne ha bisogno neppure la sua conduttrice, Roberta Petrelluzzi, che al Corriere della Sera racconta con quale intenzione è nato il programma: “Aiutare a ragionare. Il tentativo era far capire che le cose non sono come appaiono, che bisogna saper distinguere”. La cronaca nera in tv esonda, capeggiata dal caso che più di tutti ha invaso i palinsesti, quello di Garlasco: “ Una vergogna, una esagerazione. Rende tanto e costa poco, mentre noi costiamo tanto e rendiamo poco. C’è un tale studio e ragionamento nella costruzione di ‘ Un giorno in pretura ‘ che dovremmo avere il 30 per cento (di share, ndr )”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi sono mai occupata di Garlasco ed è un vanto. Lo farò se si arriverà a processo, ma non con piacere. Chi potrebbe sostituire Federica Sciarelli? Domenico Iannaccone”: così Roberta Petrelluzzi

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