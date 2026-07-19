Roberta Petrelluzzi, conduttrice di Un giorno in pretura, critica il modo in cui si è trattato il caso Garlasco, definendolo una vergogna e affermando di non aver mai partecipato al clamore mediatico. La giornalista ha dichiarato di essere fiera di non aver mai cavalcato l’attenzione pubblica sulla riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, sottolineando di aver sempre mantenuto una posizione distaccata rispetto alle polemiche.

Il caso Garlasco c’è qualcuno che non l’ha mai voluto cavalcare: Roberta Petrelluzzi, storica conduttrice di Un giorno in pretura, prende nettamente le distanze dal clamore che da mesi accompagna la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Per la giornalista Rai la spettacolarizzazione della cronaca nera rappresenta una deriva. Roberta Petrelluzzi sul caso Garlasco Roberta Petrelluzzi è da quasi quarant’anni il volto del fortunato programma di Rai 3 dedicato ai grandi processi italiani. Ma un processo in particolare, come detto, non è mai stato trattato da Un giorno in pretura: il giallo di Garlasco. Secondo il volto Rai, l’eccessiva attenzione rischia di allontanare dall’obiettivo principale: comprendere i fatti attraverso le aule di giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura attacca: "Una vergogna, mai trattato e me ne vanto"

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