Gennaro Cassese il carabiniere che interrogò Sempio nel 2008 | Farei le stesse cose Il malore non lo ricordo
Gennaro Cassese, ex comandante dei carabinieri di Vigevano, ha ricordato l'interrogatorio svolto nel 2008 a Andrea Sempio, allora testimone e ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Cassese ha affermato di aver agito come allora, senza particolari ricordi del malore accusato da Sempio durante l'interrogatorio. Ha inoltre precisato di non aver ancora ricevuto l’avviso di garanzia in relazione all’inchiesta attuale.
Parla l'ex comandante dei carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese, che interrogò nel 2008 l'allora 19enne Andrea Sempio, ai tempi solo testimone e adesso indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: "Io indagato? Sino a questo momento non ho ricevuto l'avviso di garanzia".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Argomenti più discussi: Garlasco, Cassese sorpreso dall'audio di Sempio su Chiara Poggi in auto: il riferimento alle tre telefonate; Garlasco, l'ex capitano dei carabinieri Cassese che ascoltò gli amici di Marco Poggi indagato per false informazioni al pm; Bigliettini, disegni, tracce. Tutte le prove che incastrano Sempio: Sta mentendo da vent’anni; Garlasco, spunta un altro biglietto che Sempio aveva buttato. I pm: Appunti sul delitto.