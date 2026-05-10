Gennaro Cassese il carabiniere che interrogò Sempio nel 2008 | Farei le stesse cose Il malore non lo ricordo

Gennaro Cassese, ex comandante dei carabinieri di Vigevano, ha ricordato l'interrogatorio svolto nel 2008 a Andrea Sempio, allora testimone e ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Cassese ha affermato di aver agito come allora, senza particolari ricordi del malore accusato da Sempio durante l'interrogatorio. Ha inoltre precisato di non aver ancora ricevuto l’avviso di garanzia in relazione all’inchiesta attuale.

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