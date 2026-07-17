Un carabiniere ha dichiarato di non ricordare i dettagli dello scontrino relativo al parcheggio a pagamento ascoltato nel 2008. Il testimone ha spiegato che è passato molto tempo e non ricorda come siano andate le cose. Lo scontrino riguarda l’orario in cui, secondo l’accusa, Andrea Sempio si trovava lontano dalla villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, giorno della morte di Chiara Poggi.

“Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”, queste le parole del carabiniere che aveva ascoltato Andrea Sempio nel 2008 in merito allo scontrino del parcheggio a pagamento che il 13 agosto 2007 collocherebbe lo stesso Andrea Sempio lontano dalla villetta di Garlasco nelle ore in cui sarebbe avvenuta la morte di Chiara Poggi. Il carabiniere ha risposto alle domande sulle presunte incongruenze presenti nei verbali. Garlasco, le parole del carabiniere che sentì Andrea Sempio I presunti errori sul verbale Le parole dell'ex colonnello Gennaro Cassese Garlasco, le parole del carabiniere che sentì Andrea Sempio Durante la puntata del 17 luglio di Quarto Grado, è stato mostrato l’interrogatorio ad uno dei carabinieri che aveva ascoltato Andrea Sempio il 4 ottobre 2008. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, parla il carabiniere che sentì Andrea Sempio con Cassese: "Sullo scontrino non ricordo com'è andata"

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Garlasco, parla il carabiniere indagato. Fu lui nel 2008 a interrogare Andrea Sempio

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#Garlasco, il carabiniere che sentì Andrea Sempio nel 2008: È passato troppo tempo, non ricordo. #QuartoGrado x.com

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