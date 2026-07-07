Messi contro Salah la sfida dei numeri 10 mancini | il match Argentina-Egitto per un posto tra le prime otto del Mondiale

Lunedì si gioca l'incontro tra Argentina e Egitto negli ottavi di finale del Mondiale. La partita mette di fronte due attaccanti con il numero 10 e il piede sinistro, noti per le loro capacità tecniche. Entrambe le nazionali cercano di qualificarsi ai quarti di finale. La sfida rappresenta anche un confronto tra due giocatori che hanno lasciato il segno con le loro giocate nel corso degli anni.

Sarà una questione di mancini. Argentina-Egitto non è solo un ottavo di finale. È la sfida tra due che con il piede sinistro hanno incantato per decenni, disegnando traiettorie magiche per la maglia del proprio Paese. Lionel Messi con la sua Nazionale ha anche vinto qualche trofeo, tra cui ovviamente la Coppa del Mondo di quattro anni fa. Mohamed Salah una gioia simile l’ha soltanto sfiorata, arrivando a un passo dalla vittoria della Coppa d’Africa nel 2017 e nel 2022. Potrebbe essere l’ultimo ballo al Mondiale di uno dei due: l’argentino ha compiuto 39 anni e, in caso, di sconfitta, lascerà per sempre la Coppa del Mondo, come già fatto nei scorsi giorni da Neymar e l’eterno rivale Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Open.online

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