Nella giornata di ieri, il commissario tecnico della nazionale belga ha comunicato i nomi dei 26 giocatori scelti per partecipare ai Mondiali che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico questa estate. Tra le convocazioni, sono emerse alcune critiche riguardo alle scelte fatte, in particolare per quanto riguarda la presenza di alcuni attaccanti. In particolare, si discute sulla posizione di un giocatore dell’Ajax, ritenuto da alcuni più meritevole di un altro attaccante già noto.

Nella giornata di ieri, il ct del Belgio Rudi Garcia ha annunciato la lista dei 26 convocati che disputeranno i Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico quest’estate. Tra le esclusioni più sorprendenti, c’è quella di Mika Godts, ala dell’Ajax classe 2005, a cui gli è stato preferito Romelu Lukaku; Athletic ha criticato questa scelta del ct. Ricordiamo che il Belgio è nel gruppo G insieme a Egitto, Iran e Nuova Zelanda, un girone decisamente abbordabile. Le scelte di Garcia per i Mondiali: a Lukaku è affidato l’attacco (non ha giocato per sei mesi). Il portale statunitense scrive in merito: Garcia non dispone più della “generazione d’oro”... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiali, critiche a Garcia per le convocazioni del Belgio: “Godts dell’Ajax meritava più di Lukaku”

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