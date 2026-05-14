Il 14 maggio 2026, a Arezzo, si è svolto un incontro nel cuore di Piazza Grande con il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, organizzato dal gruppo locale di Fratelli d’Italia. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori del partito, che hanno avuto l'opportunità di ascoltare le sue dichiarazioni e porre domande sulla situazione politica attuale. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

Arezzo, 14 maggio 2026 – . Si è svolto questa mattina ad Arezzo, nella cornice di Piazza Grande, l’incontro promosso da Fratelli d’Italia che ha visto la partecipazione del capogruppo alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, accolto dal Commissario comunale Mirko Latorraca insieme al Commissario provinciale Nicola Carini, ai dirigenti del partito, ai candidati e a numerosi rappresentanti del territorio. L’iniziativ a ha rappresentato un importante momento di confronto politico e istituzionale sui temi legati al futuro della città, al rafforzamento dell’azione amministrativa e al ruolo del territorio aretino all’interno delle politiche nazionali portate avanti dal Governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratelli d’Italia Arezzo: incontro in Piazza Grande con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami

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