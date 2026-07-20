Gaeta donna finisce in ospedale con lesioni al viso | arrestato il convivente

Il 20 luglio 2026, a Gaeta, una donna è finita in ospedale con lesioni al viso. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 50 anni, residente a Caserta e domiciliato a Gaeta, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’arresto è stato eseguito immediatamente dopo l’intervento. Le forze dell’ordine hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare.

Gaeta, 20 luglio 2026 – La Polizia di Stato di Gaeta ha tratto in arresto, i n flagranza differita, un uomo di 50 anni residente a Caserta, ma domiciliato a Gaeta, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni persona li aggravate nei confronti della convivente. L’intervento è scaturito dalla segnalazione giunta agli operatori dopo che la vittima si era recata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia con evidenti lesioni al volto che hanno portato ad una prognosi di 30 giorni. Le successive indagini, svolte nell’immediatezza dagli agenti del Commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della persona offesa e di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l’indagato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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