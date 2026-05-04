Tragedia sfiorata in casa accoltella la convivente | donna denunciata per lesioni

A Viareggio, una donna è stata denunciata per lesioni dopo aver accoltellato la convivente durante una lite avvenuta ieri mattina. Le due donne, entrambe di origini viareggine, avevano già avuto discussioni frequenti e rumorose che si erano protratte nel tempo. Tuttavia, questa volta, il confronto tra le due è degenerato in modo più grave, rischiando di finire in una tragedia domestica.

Viareggio, 4 maggio 2026 – Liti continue che da tempo non passano inosservate ai vicini di casa. Ma ieri mattina le due donne, entrambe viareggine, sono andate ben oltre i limiti e solo per poco non si è consumata una tragedia all’interno delle mura domestiche. Al culmine dell’ennesimo, violento alterco, infatti, una delle due ha impugnato un coltello di cucina e con quello prima ha minacciato la compagna e poi l’ha colpita due volte a una gamba e a un braccio. Mamma morta a 24 anni dopo il parto all’ospedale Torregalli: il figlio è vivo L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto – nella loro abitazione al quartiere Varignano – una...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia sfiorata in casa, accoltella la convivente: donna denunciata per lesioni Notizie correlate Accoltella la vicina: denunciata per lesioni personali e resistenzaSta meglio l’operatrice sanitaria aggredita violentemente l’altro ieri in un condominio di Lido Tre Archi di Fermo dopo una discussione per gli... Tragedia sfiorata, un coetaneo accoltella due 16enniTempo di lettura: < 1 minutoA Marano i carabinieri della locale stazione sono intervenuti poco prima della mezzanotte a via Falcone per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragedia sfiorata in casa, accoltella la convivente: donna denunciata per lesioni; Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili: tragedia sfiorata / FOTO; Lana: gru crolla sul tetto di una casa; Decimoputzu, il fratello gli ruba degli ortaggi e lui spara: tragedia sfiorata. Tragedia sfiorata in casa, accoltella la convivente: donna denunciata per lesioniL’aggressione avvenuta al culmine dell’ennesima lite fra le due compagne per futili motivi. Una 47enne portata in ospedale con ferite al braccio e alla gamba. Indagano i carabinieri ... lanazione.it Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili: tragedia sfiorata / FOTOTragedia sfiorata questo pomeriggio, sabato 2 maggio, alla Casa di Accoglienza Santa Luisa de Marillac, in via di Varlungo. Subito dopo pranzo, intorno alle 14:40, è crollato quasi l'intero controsoff ... firenzetoday.it Sava, tragedia sfiorata in pizzeria: salvata dal titolare Cliente rischia di morire soffocata da un boccone, il titolare la salva con la manocra di Heimlich... - facebook.com facebook Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili: tragedia sfiorata / FOTO x.com