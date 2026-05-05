Un uomo è stato arrestato dopo aver inseguito con un’auto l’ex convivente, speronandola più volte, e poi colpita con calci e pugni. L’incidente si è verificato in un’area urbana e ha coinvolto anche un inseguimento ad alta velocità. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato l’uomo, ora indagato per stalking e lesioni aggravate.

BUTI – Un inseguimento ad alta tensione concluso con uno schianto deliberato e un’aggressione fisica. È il grave episodio di violenza avvenuto a Buti, in provincia di Pisa, che ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni. Le accuse a suo carico sono di lesioni personali aggravate e atti persecutori, reato comunemente noto come stalking. I fatti si sono svolti nel pomeriggio antecedente alla notte del 30 aprile. In base a quanto ricostruito dalle indagini, il 43enne si è lanciato con la propria vettura all’inseguimento dell’automobile su cui viaggiava la sua ex convivente, che in quel frangente si trovava insieme al nuovo compagno. La corsa si è interrotta bruscamente quando l’aggressore ha speronato volontariamente la macchina della donna, obbligandola a fermare la marcia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Stalking e lesioni aggravate: arrestato dopo aver speronato e picchiato l’ex convivente

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