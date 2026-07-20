g8 genova sono 25 anni che aspettiamo una matricola di riconoscimento per i poliziotti

di Giorgio Boratto Sono passati 25 anni, un quarto di secolo, dai fatti del G8 di Genova e posso dire che quelle cose tremende successe furono dovute in massima parte per la cattiva gestione delle forze dell’ordine. Una squadra di Carabinieri ad esempio fermò un cittadino per chiedere quale strada prendere per raggiungere il centro città. A mio avviso, chi era a capo della sicurezza si dimostrò non all’altezza e preso forse da una sorta di revanscismo, uno stato d’animo di vendetta, dovuto alla vittoria della destra alle elezioni del 13 maggio di quello stesso anno. Berlusconi aveva vinto e la destra si prendeva tutto. Gianfranco Fini diventò il ministro dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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