Sono passati 25 anni dagli scontri al G8 di Genova del 2001, quando manifestanti e forze dell’ordine si fronteggiarono con violenza. Durante le proteste, un giovane manifestante fu colpito e ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato da un carabiniere. La repressione avvenne con cariche e l’uso di armi da fuoco, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Sono trascorsi 25 anni dal G8 di Genova 2001, che segnò un momento di grande tensione in Italia a causa dei violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e della dura repressione messa in campo dagli agenti, fino alla tragedia di Carlo Giuliani, giovane manifestante ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato da un carabiniere. Ecco le foto di quei giorni che segnarono uno spartiacque nella recente storia italiana. PIAZZA ALIMONDA, IL CORPO DI CARLO GIULIANI RIMASTO UCCISO DURANTE GLI SCONTRI © MAURO SCROBOGNA LAPRESSE Gli scontri e le violenze che misero Genova a ferro e fuoco. Venticinque anni fa, le strade di Genova sono state teatro del contro-vertice: movimenti, partiti, associazioni e società civile, in strada per dire ‘No’ al G8 di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - G8 Genova 2001, 25 anni dagli scontri che segnarono l’Italia – Le foto

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Elena Giuliani: Da 25 anni sento che il mio Carlo vive, ma lItalia ha rimosso il G8

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#Genova, #G8 #luglio2001. #Diritti, #giustiziasociale, #ambiente, #migranti, #pace? Macché. Ti stiamo costruendo una #nuovaciviltà. Me lo saprai ridire tra #25anni. #Biani ! #CarloGiuliani #Diaz #Bolzaneto Ci stanno riuscendo. #Libertà #Dittature @mau x.com

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