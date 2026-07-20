G8 di Genova dall' infame di Bolzaneto ai medici che nascosero i feriti | in un libro le storie dei sanitari si opposero alla violenza cieca

C’è una ferita impossibile da rimarginare, anche dopo 25 anni. Una ferita collettiva, di un Paese che ha vissuto una inaudita sospensione dei diritti umani più elementari e la ferita personale di chi nei giorni del G8 di Genova nel luglio 2001, aveva scelto di stare «nel mezzo»: non in strada a manifestare ma per curare, aiutare, saturare le ferite. I sanitari del Genova social forum si erano organizzati per cucire punti, medicare qualche contusione, dare sollievo dai lacrimogeni. Non potevano immaginare gli abusi che avrebbero visto. Le loro storie e testimonianze sono raccolte in un libro appena pubblicato da Magdalena edizioni: Obbligo di... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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