G8 di Genova dall' infame di Bolzaneto ai medici che nascosero i feriti | in un libro le storie dei sanitari si opposero alla violenza cieca
C’è una ferita impossibile da rimarginare, anche dopo 25 anni. Una ferita collettiva, di un Paese che ha vissuto una inaudita sospensione dei diritti umani più elementari e la ferita personale di chi nei giorni del G8 di Genova nel luglio 2001, aveva scelto di stare «nel mezzo»: non in strada a manifestare ma per curare, aiutare, saturare le ferite. I sanitari del Genova social forum si erano organizzati per cucire punti, medicare qualche contusione, dare sollievo dai lacrimogeni. Non potevano immaginare gli abusi che avrebbero visto. Le loro storie e testimonianze sono raccolte in un libro appena pubblicato da Magdalena edizioni: Obbligo di... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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G8 e Bolzaneto: 7 puntate per dare voce ai sopravvissutiIn sette puntate, il nuovo progetto giornalistico si propone di intervistare i sopravvissuti agli eventi di Bolzaneto, cercando di capire chi sono e...
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GENOVA - G8 Genova: 25 anni dall’omicidio di Carlo Giuliani in piazza Alimonda Il G8 di Genova del 2001 è passato alla storia per le violenze tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Una serie di manifestazioni e devastazioni da parte di movimenti, collettivi, facebook
Il 20 luglio saranno trascorsi ormai venticinque anni dall’uccisione di #CarloGiuliani al g8 di Genova 2001. La sua morte è stata un trauma profondissimo per il Movimento e una ferita che, nonostante il tempo passato e le tante cose accadute, continua a far m x.com
G8 di Genova, dall'infame di Bolzaneto ai medici che nascosero i feriti: in un libro le storie dei sanitari si opposero alla violenza ciecaMarco Poggi, infermiere penitenziario bolognese, nel luglio 2001 fu inviato a Genova. Nel libro Obbligo di referto ricorda gli abusi della polizia a cui assistette inerme, che poi denunciò testimoni ... corrieredibologna.corriere.it
G8 di Genova, 25 anni fa Carlo Giuliani veniva ucciso in piazza AlimondaVenticinque anni dopo, i fatti del G8 di Genova restano una delle pagine più buie dell’Italia repubblicana. Sono indelebili nella memoria collettiva i pestaggi e gli abusi nella caserma di Bolzaneto e ... tg24.sky.it